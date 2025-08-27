به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شاگردان یحیی گل محمدی از ساعت ۲۱ شامگاه سه شنبه (۴ شهریور) در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مصاف شاگردان مازیار زارع در تیم ملوان بندر انزلی رفتند.

در این مسابقه که به داوری حسن اکرمی برگزار شد، تیم ملوان بندرانزلی توانست با تک گل دقیقه ۴۷ محمد علی نژاد میزبان خود فولاد خوزستان را شکست دهد.

با این نتیجه فولاد خوزستان در رده چهاردهم و ملوان بندر انزلی در رده ششم جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس قرار گرفتند.