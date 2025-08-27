

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،طی مراسمی با حضور معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش کلنگ احداث هنرستان ۱۸ کلاسه جوار صنعت فولاد بوتیا با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان در شهر اختیار آباد از توابع شهرستان کرمان به زمین زده شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان در جریان سفر معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش به استان کرمان و در هفته دولت کلنگ احداث هنرستان ۱۸ کلاسه جوار صنعت در شهر اختیار آباد کرمان به زمین زده شد.

این پروژه آموزشی که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان و شرکت فولاد بوتیا اجرا می‌شود دارای زیربنایی بالغ بر ۳ هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان است که در آینده‌ای نزدیک پاسخگوی نیازهای آموزشی منطقه خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در این مراسم ضمن قدردانی از مشارکت صنایع در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بر اهمیت گسترش فضاهای استاندارد که ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی برای دانش‌آموزان در پی خواهد داشت، تأکید کرد.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به نهضت مدرسه سازی و ارتقا سرانه فضاهای آموزشی گفت: احداث این مدرسه می‌تواند زمینه ارتقای سطح کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنایع استان را فراهم آورد.

ثقفی مدیرعامل شرکت فولاد بوتیا نیز در این آیین با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه، بر ادامه حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش استان کرمان تأکید کرد.