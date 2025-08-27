پخش زنده
امروز: -
برو پی کارت هر شب ساعت ۲۲ همزمان از شبکههای امید و آموزش پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه موضوع این برنامه است.
مستند منارستان پنجشنبهها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۵:۳۰ بازپخش میشود.
در این مجموعه ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد فعال کشور معرفی میشود.
هاربین پنجشنبه این هفته ساعت ۲۰:۳۰، ازشبکه چهار پخش میشود.
این فیلم داستان یک قهرمان استقلال طلب کرهای است که برای آزادی کره از اشغال ژاپن تلاش میکند.
اسکناس جعلی هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه داستان نقاش بااستعدادی است که گرفتار مشکلات مالی میشود.