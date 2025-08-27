پخش زنده
دفتر رسانهای دولتی در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بهطور عمدی تیمهای امداد و نجات، خبرنگاران و ارائهدهندگان خدمات انسانی را برای بار دوم هدف قرار داده که این حملات نقض قوانین بین المللی و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نهاد افزود: حملات دو مرحلهای دشمن یک تاکتیک جنایتکارانه و ممنوع در قوانین بینالمللی است که نشاندهنده قصد رژیم صهیونیستی برای وارد کردن بیشترین تلفات ممکن در میان غیرنظامیان و نیروهای امدادی است.
دفتر رسانهای دولتی در غزه افزود که حمله به بیمارستانها و تیمهای نجات و امداد و خبرنگار جنگ و جنایت علیه بشریت است.
المکتب الإعلامی الحکومی بغزة: استهداف المستشفیات والأطباء وفرق الإنقاذ والدفاع المدنی والصحفیین حرب وجریمة ضد الإنسانیة