به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، نتایج معرفی شدگان دو برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام و از طریق سامانه آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل دریافت است.

طبق اعلام مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، متقضایان پذیرفته شده باید از روز پنج‌شنبه ششم شهریور با مراجعه به My.medu.ir بخش گزینش و استخدام (کارا) آمادگی خود برای طی سایر مراحل ارزیابی نهایی و جذب را اعلام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مراجعه نکردن داوطلبان به سامانه کارا و تکمیل نشدن برگ خوداظهاری، انصراف از استخدام در وزارت آموزش و پرورش تلقی می‌شود.