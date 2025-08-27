پخش زنده
در سومین روز از هفته دولت مرحله نخست بوستان جیکو در محله اسلام آباد شهر بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: بوستان جیکو در زمینی به مساحت ۷ هزار متر مربع است که دارای پیاده رو، فضای بازی کودکان، دوچرخه سواری، فضای سبز، مکانهایی برای دورهمی خانوادگی و فضای ورزشی و تندرستی است.
مهدی نوبانی افزود: هزینه اجرای این طرح ۱۲ میلیارد تومان است که در مدت یک سال ساخته شده است.
شهردار بندرعباس گفت: بیش از ۳ هزار نفر از مردم محلههای چهارصد دستگاه، اسلام آباد و سه راه جهانبار میتوانند از امکانات این بوستان استفاده کنند.