به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: بوستان جیکو در زمینی به مساحت ۷ هزار متر مربع است که دارای پیاده رو، فضای بازی کودکان، دوچرخه سواری، فضای سبز، مکان‌هایی برای دورهمی خانوادگی و فضای ورزشی و تندرستی است.

مهدی نوبانی افزود: هزینه اجرای این طرح ۱۲ میلیارد تومان است که در مدت یک سال ساخته شده است.

شهردار بندرعباس گفت: بیش از ۳ هزار نفر از مردم محله‌های چهارصد دستگاه، اسلام آباد و سه راه جهانبار می‌توانند از امکانات این بوستان استفاده کنند.