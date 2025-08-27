مدیرکل مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر گفت: با آغاز فصل گرما، الگوریتم تازه‌ای برای مدیریت عادلانه مصرف برق در سراسر کشور اجرا می‌شود؛ طرحی که مشترکان خانگی، تجاری، اداری، صنعتی و کشاورزی را دربر می‌گیرد و تنها مراکز حیاتی همچون بیمارستان‌ها از محدودیت‌ها معاف هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کفیلی گفت: در سال‌های گذشته، تمرکز اصلی مدیریت بار روی بخش‌های صنعت و کشاورزی بود، اما در سال جاری، به دلیل افزایش ناترازی و کاهش تولید نیروگاه‌های برق آبی، الگوریتم‌های هوشمندتری طراحی شد که همه بخش‌های مصرف‌کننده را شامل می‌شود.

وی افزود: در این مدل جدید، تنها مراکز حیاتی مانند بیمارستان‌ها و مراکز امنیتی از محدودیت مستثنا هستند و سایر بخش‌ها بر اساس سهمیه‌بندی هوشمند در مدیریت بار مشارکت داده می‌شوند.

کفیلی با بیان این که این الگوریتم‌ها در قالب سامانه‌های هوشمند و با تحلیل لحظه‌ای بار شبکه اجرا می‌شود، اظهار داشت: عدالت محوری در اجرای برنامه‌ها رعایت شده و تلاش می‌شود همه استان‌ها به صورت متوازن در فرآیند مدیریت بار مشارکت داشته باشند.