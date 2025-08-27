به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت، منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با همکاری پاسگاه ویژه منابع طبیعی سرایان و پاسگاه انتظامی سه‌قلعه، ۹۷۰ کیلوگرم چوب تاغ از یک نیسان که به سمت مشهد در حرکت بود، کشف شد.

موسوی نژاد ارزش ریالی این محموله را حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخریب در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و قاچاق فراورد‌های جنگلی مراتب را به شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به طور شبانه روزی گزارش دهند.