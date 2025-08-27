پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: آتش سوزی ۲ هکتار از جنگلهای منطقه کشل ورزل لاکان رشت مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کامیار مرزبانی با اشاره به آتش سوزی دو هکتار از اراضی جنگلی کشل ورزل لاکان معروف به باغ رئوفی رشت گفت: این آتش سوزی با همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، آتش نشانان و نیروهای بومی خاموش شد.
وی افزود: در این آتش سوزی در مجموع دو هکتار از اراضی جنگلی سوزنی برگ کشل ورزل لاکان رشت به صورت سطحی دچار حریق شد و به تنه درختان آسیب نرسید.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان علت این آتش سوزی را گرمای هوا و بی احتیاطی مسافران دانست و افزود: مردم از افروختن آتش در جنگلها خودداری و در حفظ منابع همکاری کنند.
کامیار مرزبانی از مردم خواست در صورت مشاهده آتش در جنگلها و مراتع، با شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس بگیرند تا در اسرع وقت برای مهار حریق اقدام شود.