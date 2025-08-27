در دهه اخر ماه صفر
قدردانی فرمانده سپاه امام رضا(ع) از بسیجیان خراسان رضوی در تأمین امنیت زائران
فرمانده سپاه امام رضا(ع) در پیامی از بسیجیان بصیر و دلاور خراسان رضوی، در تأمین امنیت زائران رضوی در دهه اخر ماه صفر قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، در بخشی از پیام سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی آمده است:
ایام پایانی ماه صفر، بار دیگر مشهدالرضا شاهد صحنههایی شگفتانگیز از عشق، ایمان و ارادت ملت شریف ایران اسلامی و عاشقان ولایت به محضر امام مهربانیها، حضرت علیبنموسیالرضا(علیهالسلام) بود. اجتماع باشکوه و میلیونی زائران از جایجای ایران و فراتر از مرزها، نماد وحدت امت اسلامی و جلوهای از پیوند عمیق مردم با ولایت و معنویت بود؛ رخدادی که چشم جهانیان را خیره ساخت و قلبها را سرشار از امید و یقین نمود.
در ادامه این پیام آمده است:بدون تردید، آنچه این شکوه و عظمت را با امنیت و آرامش همراه ساخت، مجاهدتهای خالصانه و جهادی شما خادمان نظم و امنیت و بسیجیان سرافراز بود. شما با حضور شبانهروزی، صبوری، ایثار و انضباط مثالزدنی، فضایی سرشار از آسایش و آرامش را برای زائران مهیا نمودید و نشان دادید که بسیج، همچون همیشه، سنگر استوار مردم و یاور صدیق ولایت است.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) در ادامه افزوده است: تلاشهای بیوقفه شما بسیجیان در مدیریت جمعیتهای میلیونی، همراهی با دیگر دستگاههای خدمترسان، انسجام عملیاتی در تأمین امنیت مسیرها و صحنهها، و از همه مهمتر، رفتار کریمانه و متواضعانه با زائران، برگ زرینی بر دفتر افتخارات سپاه و بسیج در خراسان رضوی است. این خدمت خالصانه، مصداق روشنی از «جهاد فی سبیلالله» و تبلور فرهنگ ناب بسیجی است که امام خامنهای (مدظلهالعالی) همواره آن را مایه عزت و اقتدار ملت دانستهاند.
وی با قدردانی از از یکایک پاسداران غیرتمند، بسیجیان مؤمن و جوانان پرشور این دیار مقدس ابراز امیدواری کرده است:
همچنان که در این آزمون بزرگ سربلند شدید، در همه عرصههای پاسداری از انقلاب اسلامی، خدمت به مردم عزیز و دفاع از ارزشهای متعالی اسلام، بیش از پیش موفق و مؤید باشید.