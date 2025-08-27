به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: چهار پرواز رفت و برگشت در طول هفته برای روز‌های پنج‌شنبه و جمعه در مسیر تهران – طبس برقرار شده بود، اما برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت پروازی، پرواز روز جمعه شرکت هواپیمایی پارس به روز یکشنبه منتقل شد.

طهماسبی افزود: بر اساس برنامه جدید، پرواز شرکت هواپیمایی پارس روز‌های یکشنبه ساعت ۰۹:۳۰ از تهران انجام می‌شود و پس از ورود به فرودگاه شهدای طبس در ساعت ۱۰:۴۰، ساعت ۱۱:۱۵ طبس را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

به گفته وی پرواز روز پنج‌شنبه شرکت هواپیمایی ماهان طبق برنامه قبلی برقرار است و هم‌اکنون فرودگاه شهدای طبس در روز‌های یکشنبه و پنج‌شنبه دارای پرواز است.

طهماسبی تأکید کرد: تداوم این پرواز‌ها منوط به استقبال و همراهی مردم استان خواهد بود.