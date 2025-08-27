اطلاعیه خاموشی دو نوبتی در کهگیلویه و بویراحمد
به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری، از امروز ۵ شهریورماه، برق برخی گروهها در دو نوبت خاموش میشود.
گروه ۳ شامل (سایت دانشگاه آزاد، خنگ بنار و ...) در ساعات در ساعات ۱۵-۱۷ و ۲۱-۲۳ قطع میشود.
گروه ۶ شامل، (حوزه خیراباد و لیشتر، ...) در ساعات ۱۳-۱۵ و نیز ۲۱-۲۳ قطع میشود.
گروه ۲ شامل (سد چم، سد سرآبننیز، ...) شیر گچساران در ساعات ۱۳-۱۵ و نیز ۱۹-۲۱ قطع میشود.
گروه ۵ شامل (باباکلان، آبشیرین، ...) در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۷-۱۹ قطع میشود.
گروه ۴ شامل (اسلامآباد، آب ریگون و ...) در ساعتهای ۹-۱۱ و نیز ۱۵-۱۷ قطع میشود.
💠 بهمئی
گروه ۱ شامل (بخش سرآسیاب یوسفی و روستاهای تابعه) در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۷-۱۹ قطع میشود.
گروه ۴ شامل (شهرلیکک، خیابان قدس از گلستان ۱ تا ۱۰، ...) در ساعتهای ۹-۱۱ و نیز ۱۵-۱۷ قطع میشود.
گروه ۶ شامل (قلات، کندیده، ...) در ساعتهای ۱۳-۱۵ و نیز ۲۱-۲۳ قطع میشود.
💠 بویراحمد
گروه ۲ شامل (چنارستانها، پل زردک، ...) در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۹-۲۱ قطع میشود.
گروه ۳ شامل (گردوه، ساران و...) در ساعتهای ۱۳-۱۵ و نیز ۲۱-۲۳ قطع میشود.
💠 دنا
گروه ۳ شامل (توتنده، گندیخوری، ...) در ساعتهای ۱۳-۱۵ و نیز ۲۱-۲۳ قطع میشود.
گروه ۲ شامل (شهر پاتاوه، بهرامبیگی، ...) در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۹-۲۱ قطع میشود.
💠 چرام
گروه ۵ شامل سرفاریاب و روستاهای تابعه در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۷-۱۹ قطع میشود.
💠 کهگیلویه
گروه ۶ شامل (کارخانه یخ، تالار پارسیان، ...) در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۷-۱۹ قطع میشود.
💠 باشت
گروه ۲ شامل (حوزه خان احمد و روستاهای تابعه، ...) در ساعتهای ۱۳-۱۵ و نیز ۱۹-۲۱ قطع میشود.