به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر صبح امروز در برنامه صبخیر ایران گفت: متاسفانه امروز در کشور ما خیلی به دنبال توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نبوده‌ایم، خوشبختانه کشور ما به گونه‌ای است که می‌توانیم از ظرفیت های نیروگاه‌های خورشیدی و بادی از بهره برد و این ظرفیت برای ما ایجاد می‌شود که بخشی از انرژی مورد نیاز خودمان را از باد و یا از خورشید تامین کنیم.

اوی ادامه داد: ظرفیت تولید نیروگاه میل نادر باعث شده که ما یکی از بهترین نیروگاه‌های بادی را در دنیا داشته باشیم، به طوری که باتوجه به تابش ۳۳۰ روزه خورشید در این مکان می‌توان از ظرفیت خورشید در سرتاسر استان سیستان و بلوچستان استفاده کرد همچنین ما می‌توانیم از ظرفیت زمین گرمایی و موج دریا در جنوب کشور برای تولید انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده کنیم.

معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۳ تقریبا هر سال حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار کرده‌ایم با آغاز دولت سیزدهم موانعی برای برطرف کردن اقدامات صورت گرفته انجام شد، به گونه ای که در پایان ۱۴۰۳ و آغاز دولت چهاردهم تقریبا ما چهار برابر ظرفیت در سال ۱۴۰۲ توانستیم نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی احداث کنیم.

پرنده مطلق بیان کرد: ما ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات احداث نیروگاه تجدیدپذیر ظرفیتی نیست که بتواند بخشی از ناترازی انرژی را برطرف کرد، با آغاز دولت چهاردهم، دولت به این نتیجه رسید که برای رفع ناترازی فقط ما نباید منتظر سرمایه گذاران باشیم و دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی به سمت احداث ظرفیت ۷ هزارمگاوات نیروگاه برود و همچنین دو هزار مگاوات هم تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی را وارد کشور و در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند.

وی تصریح کرد: ظرفیت ۷ هزار مگاوات با تامین مالی صندوق توسعه بخشی است که دولت چهاردهم آغاز کرده و در حال حاضر اولین بخش از این نیروگاه‌ها وارد مدار شده است و فردا با حضور وزیر نیرو حدود ۷۰ مگاوات از این نیروگاه‌ها افتتاح خواهد شد به طور کلی ما هر هفته ۱۰۰ مگاوات وارد مدار می کنیم.

معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرد: به طور کلی در جهان حدود ۸۳ درصد توسعه نیروگاه‌ها در دنیا در سال ۲۰۲۳ در حوزه تجدیدپذیر‌ها بوده است

پرنده مطلق در پایان این را هم گفت که فردا هم افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را داریم که این رقم می‌تواند کمی به بحث ناترازی انرژی کمک کند.