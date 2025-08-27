بزرگترین جشنواره کشتی آزاد و فرنگی نونهالان و نوجوانان کشور با هدف استعدادیابی در این رشته در رامسر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بزرگترین جشنواره کشتی آزاد و فرنگی نونهالان و نوجوانان تاریخ کشور در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر آغاز شد.

جشنواره بزرگ کشتی، گرامیداشت شهدای اقتدار ملی، امید سازان المپیک ۲۰۳۲ استرالیا؛ عصر دیروز با حضور علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی، سردار مسلمی فرمانده سپاه کربلا و رییس هیات کشتی بسیج کشور، حسینی جو معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، رییس هیات کشتی مازندران، فرماندار رامسر و جمعی از مسولان محلی در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر آغاز شد.

رییس هیات کشتی مازندران، حضور رییس فدراسیون کشتی را در این جشنواره نشان از اهمیت این رویداد دانسته و گفت: در این جشنواره که ۵ هزار ورزشکار حضور دارند طی ۵ روز در رامسر و تنکابن باهم به رقابت خواهند پرداخت.

امید شایگان تصریح کرد: هدف از این رویداد استعداد یابی و شناسایی برترین‌ها و سرمایه گذاری در ورزش پایه برای آینده ورزش استان و کشور است.

وی ادامه داد: مجمع عمومی سالیانه هیات کشتی استان مازندران نیز صبح دیروز با حضور ریاست فدراسیون کشتی در رامسر برگزار شد.

احمدی و گزارشی از این جشنواره: