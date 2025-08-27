پخش زنده
امروز: -
معاون امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان یزد: از سوم مرداد ۱۴۰۴ گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر میشود، اما پروندههای تشکیلشده قبل از این تاریخ همچنان باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، داود داودی در توضیح این تغییر روند اظهار کرد: در فوتهای ثبت شده پس از سوم مرداد ۱۴۰۴ گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست متقاضی صادر میشودو این گواهی حداکثر ظرف ۲۰ روز از طریق سامانه سهیم به وراث و ذینفعان ابلاغ خواهد شد.
معاون امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان یزد گفت: پروندههای تشکیلشده قبل از سوم مرداد ۱۴۰۴ در قوه قضاییه یا شوراهای حل اختلاف، همچنان در همان مراجع رسیدگی میشوند و نیازی به ثبت مجدد درخواست در ثبت احوال وجود ندارد.
داود داودی افزود: فوتهای پیش از سوم مرداد ۱۴۰۴ که تاکنون اقدامی برای انحصار وراثت صورت نگرفته است هم وراث میتوانند درخواست خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir ثبت و پیگیری کنند.
به گفته داودی، این تغییرات در راستای تسهیل خدمات و کاهش مراجعات حضوری شهروندان اجرا شده است.