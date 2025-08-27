همزمان با سومین روز از هفته دولت چندین طرح عمرانی، اقتصادی وخدماتی در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت هفته دولت، شهرستان خدابنده شاهد افتتاح ۷۵ طرح عمران روستایی بصورت همزمان در روستای خالق آباد بود.

همچنین ۵/۸ کیلومتر بهسازی آسفالت روستا‌های یاراحمدلو و داش آلتو، طرح‌های کشاورزی در کرسف و حصار، آسفالت معابر و افتتاح سالن چند منظوره ۴۰۰ نفری سهرورد دیگر طرح‌هایی بود که در خدابنده بهره برداری شد

در شهرستان ابهر چمن مصنوعی هنرستان شهید بهشتی در قالب طرح شهید سلیمانی به بهره برداری رسید.

امروز همچنین یک واحد تولید شوینده در ابهر از ۶ محصول جدید خود رو نمایی کرد.

مهمترین ویژگی این واحد در تولید محصول، رعایت نکات زیست محیطی و توجه به مصرف آب است.

همچنین فاز نخست یک مجتمع خدماتی رفاهی گردشگری به مساحت ۷ هزار متر مربع هم در قروه ابهر افتتاح شد.

کلنگ زنی آموزشگاه ۱۲ کلاسه ۱۷ شهریور هم به زمین زده شد تا با زیربنای هزار و ۲۰۰ مترمربع و با اعتبار دولتی ۶۰ میلیارد تومان احداث شود.

بهره برداری از طرح گازرسانی به روستا‌های کلوئیم و ولیس، افتتاح چمن مصنوعی روستا‌های گوهر و شیت، تحویل تراکتور به دهیاری زاچکان و بهره برداری از طرح زیر سازی معابر، احداث دیوار و جدول گذاری معابر روستای شقاقی دیگر طرح‌های هفته دولت در طارم بود.

کلنگ طرح‌های عمرانی بخش چورزق هم در روستای جیا به زمین زده شد.

در شهرستان خرمدره هم طرح بهسازی معابر روستا‌های سوکهریز، نصیرآباد، پلاس، شویر، فلج، اردجین و الوند، روشنایی جاده سلامت، اصلاح شبکه آب سوکهریز به بهره برداری رسید

طرح‌های عمرانی روستای قلتوق زنجان هم که شامل زیرسازی ۹ هزار متر مربع معابر و ۴ هزار متر مربع آسفالت ریزی بود به بهره برداری رسید.

در سلطانیه هم طرح آسفالت ریزی معابر روستای سنبل آباد با هزینه ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

همزمان با سومین روز از هفته دولت در شهرستان ایجرود کلنگ دبستان استثنایی بنت الهدی شهر زرین آباد و دو کلاس درس دبستان ولایت روستای خانجین به زمین زده شد.

دیدار با ائمه جمعه، غبار روبی مزار شهدا، برگزاری جلسه شورای اداری و قدردانی از خانواده معظم شهدا برنامه‌های فرهنگی بود که در شهرستان‌های ماهنشان، ابهر، سلطانیه، طارم و زنجان انجام شد.