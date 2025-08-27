به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با سرقت آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه و با بهره گیری اطلاعاتی ۲ نفر سارق حرفه‌ای گوشی همراه را که اقدام به موبایل قاپی کرده بودند، شناسایی و در یک عملیات ضربتی سارقان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کشف ۶۲ دستگاه گوشی تلفن همراه از مخفیگاه متهمان خبر داد و گفت: متهمان در بازجوئی پلیس به ۹ فقره سرقت گوشی تلفن همراه و همچنین خرید مال مسروقه اعتراف کردند.

سرهنگ گوروئی ادامه داد: تعدادی از مالباختگان در این زمینه شناسایی و شناسایی سایر مالباختگان نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.