کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا میشود و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه دارد.
وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در ساعات بعدازظهر واوایل شب احتمال افزایش باد لحظهای برروی جزایر به ویژه کیش ولاوان پیش بینی میشود.
سی سی پور توصیه کرد شناورهای سبک از رفت وآمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.
وی گفت: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات هرمزگان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، پارسیان، بخش مرکزی محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها ورودخانههای فصلی پیش بینی میشود
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.
سی سی پور گفت: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
وی افزود: روزپنجشنبه تا ساعات ظهر افزایش بادهای جنوب شرقی در دریا و در ساعات بعدازظهر کماکان ناپایداری جوی در استان مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دما تغییر چندانی نیست و روزهای جمعه وشنبه، افزایش نسبی دما در استان پیش بینی میشود.