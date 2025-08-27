به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا می‌شود و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه دارد.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در ساعات بعدازظهر واوایل شب احتمال افزایش باد لحظه‌ای برروی جزایر به ویژه کیش ولاوان پیش بینی می‌شود.

سی سی پور توصیه کرد شناور‌های سبک از رفت وآمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها صورت پذیرد.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات هرمزگان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، پارسیان، بخش مرکزی محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها ورودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

وی افزود: روزپنجشنبه تا ساعات ظهر افزایش باد‌های جنوب شرقی در دریا و در ساعات بعدازظهر کماکان ناپایداری جوی در استان مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دما تغییر چندانی نیست و روز‌های جمعه وشنبه، افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود.