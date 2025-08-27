به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان گفت: خراسان جنوبی دارای ۱۹ واحد با مجوز بهره برداری در زمینه فرآوری عناب است که از این واحد‌ها، ۱۳ واحد فعال و نیمه فعال است.

جوادی افزود: ظرفیت این واحد‌ها ۳۶۰۰ تن در سال در زمینه‌های فرآوری و بسته بندی عناب است.

وی گفت: با توجه به اینکه بیشترین سطح زیر کشت این محصول مزیت دار استان در شهرستان خوسف است تعداد ۴ واحد فعال و نیمه فعال فرآوری و بسته بندی عناب در این شهرستان وجود دارد.

سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان افزود: واحد‌های فرآوری و بسته بندی عناب در خوسف با ظرفیت بالغ بر ۱۲۰۰ تن فعالیت دارند و شهرستان‌های قاینات و بیرجند به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.