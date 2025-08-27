پخش زنده
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق پایتخت گفت: به منظور تضمین پایداری شبکه برق در ساعات اوج بار و مدیریت مصرف در واحدهای پرمصرف، لوستر فروشیهای تهران به شرکت کنتورهای هوشمند مجهز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،پوریا از تجهیز لوستر فروشیهای پایتخت به کنتورهای هوشمند خبر داد و گفت: در راستای مدیریت بهینه مصرف برق و جلوگیری از فشار به شبکه در ساعات اوج بار، تاکنون بیش از ۶۰۰ کنتور هوشمند در واحدهای صنفی لوستر فروشی نصب و راهاندازی شده است.
وی با اشاره به قابلیت های کنتورهای هوشمند اضافه کرد: این کنتورها امکان پایش لحظهای مصرف را فراهم میکنند و در صورت عبور از الگوی مجاز، مصرف به طور هوشمند محدود خواهد شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف با اشاره به اقدامات تکمیلی در این زمینه تصریح کرد: لوسترفروشی ها برای کاهش مصرف برق، به چراغ های LED ، نصب سنسورهای روشنایی و استفاده از سیستم های کنترل از راه دور مجهز شدهاند. اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینهها برای واحدهای صنفی، به تأمین پایدار انرژی در زمان اوج بار کمک شایانی میکند.
پوریا خاطرنشان کرد: گشت های شبانه نیز به صورت مستمر فعال هستند تا نظارت کامل بر مصرف واحدهای صنفی انجام گیرد.