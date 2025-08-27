این نمایشگاه از امروز تا نهم شهریوردایرست و با سی درصد تخفیف و اقساط شش ماهه بدون کارمزد برای کلیه اجناس شامل لوازم خواب مبلمان و لوستر در نظر گزفته شده

اغاز به کار نمایشگاه مبل و لوستر در کرمان از امروز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان به گفته اقای محمد جواد مقبلی مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق نوزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان لوستر و دکوراسیون داخلی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی جنوب شرق در کرمان امروز گشایش میابد.



وی افزود این نمایشگاه از امروز تا نهم شهریور ماه دایرست و بمناسبت هفته دولت سی درصد تخفیف و اقساط شش ماهه بدون کارمزد برای کلیه اجناس شامل لوازم خواب مبلمان و لوستر در نظر گزفته شده