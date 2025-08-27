پخش زنده
همزمان با هفته بزرگداشت بوعلیسینا و روز همدان، نمایشگاه تابستانه کتاب در همدان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این رویداد فرهنگی تا ۳۰ شهریورماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ با تخفیف ۵۰ درصد، میزبان علاقهمندان به کتاب خواهد بود.
این نمایشگاه دربرگیرنده موضوعات متنوع کتاب برای تمام گروههای سنی بوده و غرفه ویژه کودکان نیز در آن در نظر گرفته شده است.
مکان برگزاری نمایشگاه تابستانه کتاب پایینتر از میدان دانشگاه روبروی هتل بوعلی است.
این نمایشگاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و شرکت ملی پخش فرآوردهها نفتی برپا شده است.