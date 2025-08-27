پخش زنده
در سومین روز از هفته دولت، پنج طرح در بخش بمانی شهرستان بندرلنگه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار بندرلنگه گفت: برای بهره برداری از این طرحها بیش از۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
فؤاد مرادزاده افزود: مهمترین این طرحها اهدای ماشینآلات جدید به دهیاری روستای سایهخوش، آبرسانی به روستای سایه خوش با ساخت مخزن۵۰۰ متر مکعبی، اجرای ۲۱ کیلومتر خط انتقال و نصب۴۰۰ فقره انشعاب، توسعه شبکه برق روستای قناتتنگو با نصب ۲۵ دستگاه پست هوایی، ۳ پست زمینی، ۱۱۱چراغ روشنایی معابر، هزار و ۲۷۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، دوازده هزار و ۶۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۱۰۰ متر شبکه فشار متوسط زمینی است.
وی گفت: از دیگر طرحهای بهره برداری شده تعریض و بهسازی جاده پدل– لمزان به طول بیش از دو و نیم کیلومتر است که نقش مهمی در ارتقاء ایمنی و تسهیل رفت و آمد در منطقه دارد.
فرماندار بندرلنگه افزود: همچنین دو واحد زیستپزشکی و تیم سلامت در مرکز خدمات جامع شهر لمزان با زیربنای۱۵۰ متر مربع به بهره برداری رسید که گامی مؤثر در ارتقاء خدمات درمانی منطقه است.