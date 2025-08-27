پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرستان آبادان در در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ روز دوشنبه سوم شهریور بر اساس اندازهگیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۳۴، آغاجاری با ۱۲۳، باغملک با ۱۰۵، ملاثانی با ۱۴۲، شوشتر با ۱۲۴، گتوند با ۱۰۵، لالی با ۱۱۲، اندیمشک با ۱۰۶ و شوش با ۱۲۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار گرفتند.
همچنین شاخص کیفی هوا در اهواز با ۲۱۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت و هوای شهرهای ماهشهر، امیدیه، بهبهان، رامهرمز، هویزه، مسجدسلیمان و دزفول در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی ثبت شد.
وضعیت هوا در شهرهای هنیدجان، رامشیر، دزپارت و اندیکا در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.