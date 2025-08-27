به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهر جدید مهستان (هشتگرد سابق) در استان البرز با وجود مزایایی مانند نزدیکی به کرج و تهران و اتصال به خط مترو، با کمبود زیرساخت‌های اولیه شهری، و نبود مراکز و امکانات رفاهی مواجه است که این موضوع در گزارش‌های مردمی مشهود است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام ..از مسئولین کشوری و استانی تمنا داریم در هفته دولت به شهر جدید مهستان در البرز مشرف شوند و پیگیر امکانات مترو و استقرار دستگاه های دولتی از جمله بانک و همچنین احداث مراکز و پروژه هایی مانند مجتمع تجاری .فرهنگی و رفاهی خصوصا در فاز ۷ شهر جدید مهستان باشند که در سنوات گذشته به دست مبارک خودشان به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی شد ولی مسکوت ماند و اقدامی نشد .ساکنین فاز ۷ در این شهر از نبود امکانات و حتی خرید مایحتاج زندگی به دلیل عدم دسترسی به مراکز خرید با رنج و مشقت دست و پنجه نرم میکنند.لطفا رسیدگی کنید و امکانات را فراهم سازید ..