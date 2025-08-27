پخش زنده
سرمربی شمسآذر قزوین، پس از تساوی پرگل مقابل چادرملو اردکان در هفته دوم لیگ برتر در نشست خبری گفت: از عملکرد تیم خوشحالم. بازی بسیار خوبی بود و هر دو تیم با ثبات و تقویتشده وارد میدان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید رضایی افزود: ما در چهار سال گذشته کنار هم بودیم و این ثبات باعث شده تیممان شکل بگیرد. با وجود غافلگیری در دقایق ابتدایی و دریافت دو گل، با حمایت هواداران و تلاش بچهها به بازی برگشتیم.»
او ادامه داد: «بازیکنان واقعاً جنگیدند. بعد از اشتباهات اولیه، تمرکزمان را حفظ کردیم و توانستیم بازی را به تعادل برگردانیم. امیدوارم این روند مثبت ادامه پیدا کند و با تمرینات منظم، تیم به جایگاه خوبی برسد.»
رضایی درباره دروازهبان تیمش گفت: جعفرپور یکی از باثباتترین گلرهای لیگ یک و لیگ برتر بوده. در کنار او، خدادادی هم در حال رقابت است و از این فضای رقابتی درون تیم استقبال میکنیم. اعتماد و ایمان داریم که این رقابت باعث رشد هر دو خواهد شد.
او درباره ترکیب تیم افزود: بستن یک تیم جوان و جدید کار آسانی نیست. ما هفت بازیکن لیگ برتری جذب کردیم و به همه آنها اعتقاد داریم. هر کسی که کمتر اشتباه کند، موفقتر خواهد بود.
در پایان، رضایی از هواداران قدردانی کرد: تماشاگران تا دقیقه ۹۴ ما را تشویق کردند. فکر میکنم ورزشگاه تقریباً پر شده بود. بازیکن خارجی نداریم و فعلاً نمیتوانیم جذب کنیم، اما اگر شرایط فراهم شود، بهترین گزینه را انتخاب خواهیم کرد. مهاجم جدیدمان گل زد و نشان داد که میتواند مؤثر باشد.