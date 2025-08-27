پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال چادرملو یزد، پس از تساوی پرگل ۴ بر ۴ مقابل شمسآذر قزوین در هفته دوم لیگ برتر، با اشاره به شروع طوفانی تیمش و به ثمر رساندن دو گل در ۱۰ دقیقه ابتدایی، اشتباهات فردی و دو پنالتی VAR را عامل اصلی از دست رفتن پیروزی و تساوی این دیدار دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرمربی چادرملو، پس از تساوی پرگل مقابل شمسآذر در هفته دوم لیگ برتر گفت:ما بازی را دقیقاً همانطور که میخواستیم شروع کردیم. در ده دقیقه ابتدایی دو گل زدیم و بازیکنان احساس کردند که کار تمام شده. گل اول را با برنامه زدیم، اما بعد از آن پنالتی اعلام شد و جریان بازی تغییر کرد. نیمه اول با نتیجه ۲–۲ تمام شد.
سعید اخباری گفت: در نیمه دوم، ریتم بازی دست ما بود، اما باز هم روی تصمیم VAR پنالتی اعلام شد. گلهایی که دریافت کردیم برخلاف جریان بازی بود.
سعید اخباری گفت: بازیکنان ما تلاش ستودنی داشتند، اما اشتباهات فردی و دو پنالتی باعث شد نتیجه دلخواهمان رقم نخورد. فوتبال همین است؛ زیباییاش به همین لحظات غیرقابل پیشبینی است، ما غفلت کردیم و حالا باید برای تعطیلات آماده شویم.
اخباری درباره داوری گفت: امروز دو پنالتی علیه ما گرفته شد. به تصمیم داور احترام میگذاریم و اجازه میدهیم کارشناسان قضاوت کنند.
وی افزود: چه در بازی قبلی، چه در این بازی، همه اعضای تیم تلاش کردند. ما به امکانات و شرایط تیمهای دیگر احترام میگذاریم. انتظارات از ما بالاست، اما باید بپذیریم که هنوز در حال شکلگیری هستیم. تیم ما از هفته پنجم و ششم به فرم اصلی خودش خواهد رسید.