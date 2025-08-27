پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد تغییر سبک زندگی همراه با فناوری و قانونمداری، کلید حل بحرانهای زیستمحیطی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما هادی کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست تخصصی با فعالان محیط زیست با تأکید بر قداست زندگی و جایگاه حیاتی طبیعت در آن، تغییر سبک زندگی را تنها راهکار اساسی برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی کشور دانست.
هادی کیا دلیریافزود: زندگی مقدس است و محیطی که آن را شکل میدهد نیز قداست دارد. بیاحترامی به طبیعت، نوعی کفران نعمت الهی است که باید با احترام و قدردانی از آن مسیر توسعه را دنبال کنیم.»
وی، با اشاره به تجربه خود به عنوان رئیس انجمن جنگلهای کشور، افزود: برای حل مسائل محیط زیستی دو عنصر دانش و احساس باید همزمان در فرد وجود داشته باشد. دانش بدون احساس انسان را به ابزاری مکانیکی تبدیل میکند و احساس بدون دانش، به تعصب میانجامد. این دو، همچون بادبان و سکان کشتی هستند که بدون هماهنگی، راه را گم خواهیم کرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از نگاه سطحی به مسائل زیستمحیطی گفت: نباید تنها به مصادیق پرداخت بلکه باید به ریشهها و علل اصلی توجه کرد. راه نجات در تغییر سبک زندگی است که نه با نصیحت، بلکه با فناوری و تکنولوژی محقق میشود.
وی با بیان این نکته که در صورت تأمین انرژی پاک، مردم به سمت آن جذب خواهند شد، تصریح کرد: اگر در فصل سرما هیزم بدهیم، آن را میسوزانند و اگر نفت یا گاز بدهیم، همان را مصرف میکنند، اما اگر انرژی پاک فراهم شود، سبک زندگی به سوی پایدار شدن حرکت خواهد کرد.
کیا دلیری قانونمداری را از ارکان مهم اصلاح سبک زندگی برشمرد و افزود: بسیاری از مشکلات زیستمحیطی ناشی از بیتوجهی به قانون است که باید با رعایت آن، رفتار جامعه به سمت درست هدایت شود.
او سه اصل کلیدی پایداری در محیط زیست جهانی را تنوع زیستی، بازچرخانی منابع و استفاده از انرژیهای پاک دانست و تأکید کرد که رعایت این اصول در برنامهریزیها میتواند طبیعت را در برابر آسیبها مقاوم کند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین نسبت به تخریب گسترده اکوسیستمها انتقاد کرد و گفت: بیتوجهی تاریخی به محیط زیست باعث بحرانهای غیرقابل جبران شده است. جنگلهای زاگرس به شدت بیمارند و منابع آبی کشور در معرض تهدید جدی قرار دارند.
وی در ادامه نقش مردم و تشکلهای مردمی را در بهبود وضعیت محیط زیست حیاتی خواند و اظهار داشت: توجه به معیشت مردم لازمه موفقیت در حفاظت از محیط زیست است. ما سیاست توانمندسازی تشکلها را دنبال میکنیم و همکاریهای مستمری با وزارت کشور داریم تا موانع فعالیتهای مردمی را رفع کنیم.
کیا دلیری در پایان خبر داد که نشستهای فصلی با فعالان محیط زیست برگزار و سند خودارزیابی تشکلها تهیه میشود تا عملکردها پالایش و مسیر اصلاح گردد و هشدار داد: طبیعت برخلاف مادر اگر مورد بیمهری قرار گیرد، تلافی خواهد کرد.
-