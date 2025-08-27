شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز در وضعیت قابل قبول (سالم) ثبت شد.

کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۸۹ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۸، دانشگاه صنعتی ۶۸، خیابان رهنان ۷۹، سپاهان‌شهر ۵۷، خیابان فرشادی ۷۵، خیابان فیض ۷۶، خیابان میرزا طاهر ۶۵، ولدان ۹۷ و خیابان هزار جریب ۶۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۱۱۴، خیابان زینبیه ۱۱۲ و بولوار کاوه ۱۰۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۲ ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا در ایستگاه خمینی شهر با عدد ۱۰۶ و قهجاورستان ۱۲۸ AQI همچنان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.