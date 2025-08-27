به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، هادی ساعی در جلسه شورای ورزش گفت: این مسابقات الگویی ارزشمند برای توسعه ورزش قهرمانی در استان است.

وی افزود: انتخاب البرز به عنوان میزبان نتیجه تجربه موفق استان در برگزاری رویداد‌های ورزشی است و با بهره‌برداری از سالن شش هزار نفری، امکان برگزاری همزمان مسابقات بانوان و آقایان فراهم می‌شود.

ساعی گفت: حضور گسترده ورزشکاران خارجی، این رویداد را به یک افتخار بزرگ ورزشی برای کشور تبدیل خواهد کرد.