البرز میزبان جام بینالمللی تکواندو فجر شد
رئیس فدراسیون تکواندو ایران از برگزاری سیوچهارمین دوره مسابقات بینالمللی جام فجر در استان البرز خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار بخش نوجوانان نیز در این رقابتها حضور خواهند داشت.
وی افزود: انتخاب البرز به عنوان میزبان نتیجه تجربه موفق استان در برگزاری رویدادهای ورزشی است و با بهرهبرداری از سالن شش هزار نفری، امکان برگزاری همزمان مسابقات بانوان و آقایان فراهم میشود.
ساعی گفت: حضور گسترده ورزشکاران خارجی، این رویداد را به یک افتخار بزرگ ورزشی برای کشور تبدیل خواهد کرد.