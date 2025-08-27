پخش زنده
امروز: -
روستای خرق در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر فاروج خراسان شمالی یکی از نقاط زیبا و دیدنی استان است که هر سال گردشگران و مسافران زیادی را به خود جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛
رشته کوه شاه جهان و قلههای قُچغرینگ داغی.
کامی بند، امر خانگ داغی، گچه قلّانی، اورتا تیغ، بارخان بی، قورمالی، قرالنگ کمرزوچان کمر و چلّکمرز روستای خرق را، چون نگینی در برگرفتهاند.
هوای این روستا سرد و چشمه سارهای آن روان و پرآب است، صدای دلنشین رودخانههای زو (اقلل وقیز)، شیردر (شیرین دره)، میلهنه، باغی و بیش آباد نوازشگر روح هر مسافر و گردشگری است.
معروفترین مناطق دیدنی خرق
داش قلعه، این بنا از مهمترین آثار تاریخی روستای خرق است که بنا به گفته برخی از مطلعان مربوط به دو دوره تاریخی پیش از اسلام است.
در داش قلعه غارهای مصنوعی وجود دارد که احتمالا برای پناهنده شدن ساخته شدهاند، آثار گران بهایی یافته شده از اطراف داش قلعه مسکونی بودن آن ولو در مواقع اضطراری را ثابت میکند.
قره النگ
از دیگر آثار تاریخی روستای خرق میتوان به تپه باستانی قره النگ اشاره کرد که در کنار قنات و نیزاری به همین نام واقع شده است.
در این مکان نیز آثار ارزشمندی یافت شده که گواه بر قدمت آن است.
آرچا
در طبیعت بکر و زیبای روستای خرق درختان کهنسال شاهدان بقایای وجود جنگل در این منطقه است.
در بین درختان کهنسال این روستا دو درخت برای مردم جایگاه ویژهای دارد و در زبان محلی به این درختان، آرچا گفته میشود.
یکی از این درختان در انتهای روستا در محله قاراداش و دیگری در نزدیکی رودخانه در مسیر اغل وقیز در زو قرار دارد که نزد مردم از قداست ویژهای برخوردار است.
علاوه بر درختان یاد شده یک درخت کهنسال نیز در دامنه کوه بابا سبز واقع است که در ایام گرم تابستان به دلیل وجود چشمهای نزدیک آن، محلی برای اتراق و تفرج دوستداران طبیعت است.
آسیابهای آبی
در گذشته نه چندان دور به دلیل فراوانی آب و موقعیت مناسب برای ساخت آسیابهای آبی در روستای خرق، پنج آسیاب به نامهای آسیاب آقا درَمن، بولواد درمنِ، آسیاب ملک حسن در چوقُّرکوچه، آسیاب حاج میرزا باقر ترابی واقع در ابتدای راه روستای گرجی و قوشا درمن ایجاد شده بود.
برخی از این آسیابها سازه عجیب و خیره کنندهای داشتند که قسمتی از بقایای آن هم اکنون نیز باقی است.
بی شک طبیعت بکر و زیبای روستای خرق جاذبههای فراوانی برای گردشگری و دوستداران آن دارد و مردم خونگرم خرق میزبانان خوبی برای میهمانان بویژه در نوروز هستند.