پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از پیگیری هفته دوم لیگ فوتسال کارگران استان تا پیروزی نماینده فوتسال استان در لیگ بیست سال مناطق کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در هفته دوم لیگ فوتسال کارگران استان، تیمهای گلوکوزان، نیروگاه و کاشی الوند مقابل رقبا صاحب برتری شدند.
در لیگ برتر فوتسال کارگران هم تیمهای مفید شیشه و آستو مقابل حریفان صاحب برتری شدند.
دیدار تیمهای نیرومحرکه و افق البرز هم با نتیجه تساوی به پایان رسید.
این مسابقات به میزبانی ورزشگاه کارگران البرز برگزار میشود.
برتری والیبالیستهای ققنوس البرز در نخستین گام مسابقات کانونهای برتر کشور
نماینده استان در بازی نخست ۳-۲ مقابل خراسان جنوبی به برتری رسید.
ققنوس البرز در این مسابقات با نمایندگان مازندران، خراسان جنوبی، زنجان، خراسان رضوی، کرمانشاه و مشهد هم گروه است.
مسابقات والیبال کانونهای برتر کشور به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.
پیروزی نماینده فوتسال استان در لیگ بیست سال مناطق کشور
تیم استعدادهای برتر قزوین در دومین بازی خود مقابل نوبنیاد اردستان با نتیجه ۴-۲ به برتری رسید.
نماینده استان در بازی نخست شاهین ماهشهر را با نتیجه تساوی ۱-۱ متوفف کرد.
مسابقات لیگ فوتسال بیست سال مناطق کشور در یزد در حال پیگیری است.