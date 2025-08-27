پخش زنده
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: عملیات ساخت ۸ سیلوی ذخیره گندم با ظرفیتهای مختلف در استان خوزستان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا گلمحمدی در حاشیه افتتاح سیلوی ۳۰ هزار تنی گندم در شوش از خوزستان به عنوان قطب مهم تولید گندم در کشور یاد کرد و اظهار داشت: درحال حاضر ۸ سیلوی ذخیره گندم با ظرفیتهای مختلف در این استان در حال ساخت و تکمیل است.
وی با بیان اینکه هم اکنون دهها سیلوی ذخیره گندم در کشور در حال افتتاح و یا ساخت است و سیلوی افتتاح شده شوش یکی از این طرحها است، افزود: این شهرستان قطب تولید گندم استان خوزستان محسوب میشود.
به گفته گل محمدی؛ علاوه بر بهره برداری از این سیلوی ۳۰ هزار تنی، سه سیلوی دیگر با پیشرفت ۵۰ درصد در این شهرستان در حال ساخت هستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، گندم را یک کالای راهبردی و اساسی برای کشور عنوان کرد و بیان داشت: پیش بینی میشود ۸ سیلوی درحال ساخت در خوزستان تا ۸ ماه آینده تکمیل شوند و به بهره برداری برسند.
وی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از سیلوهای جدید، برای سال آینده مشکلی برای ذخیره گندم در خوزستان و کشور وجود نداشته باشد.
سیلوی ۳۰ هزار تنی گندم با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال روز سه شنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی طی آیینی در بخش مرکزی شوش افتتاح و بهره برداری شد.
خوزستان با تولید سالانه ۱۷.۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور و رتبه نخست را دارد.
سالانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شوش تولید میشود و این شهرستان همواره جزو رتبههای نخست کشور در تولید گندم و کلزا است.
۴۱ هزار هکتار گندم، ۱۱ هزار هکتار کلزا، ۱۱ هزار هکتار چغندرقند، ۱۱ هزار هکتار نیشکر و یک هزار هکتار صیفی جات در شوش کشت میشود.
سال گذشته ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن محصول کلزا و ۱۲۲ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان شوش و کرخه خریداری شد.