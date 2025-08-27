پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان بهار از شناسایی و دستگیری ۱۱۵ تبعه غیر مجاز افغان از ابتدای سال تاکنون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی اکبر ناظمی گفت: متاسفانه برخی کارفرمایان به دور از نظارت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به بکارگیری اتباع غیر مجاز افغان اقدام میکنند که این موضوع مطابق قوانین موجود، جرم بوده و با چنین مواردی برخورد میشود.
او با بیان اینکه وجود اتباع بیگانه به جهات مختلف از جمله افزایش جرم، خشونت و آسیبهای اجتماعی و حتی برای اقتصاد، یک تهدید به شمار میرود، تصریح کرد: عدم بهکارگیری کارگر ایرانی، مخالف سیاستهای رهبری و اقتصاد کلان کشوری است چرا که آن فرصت شغلی که باید برای شهروندان ما ایجاد شود، توسط اتباع بیگانه از بین رفته است.
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان بهار تصریح کرد: شهرستان بهار دارای پنج شهرک شامل شهرک صنعتی، لالجین یک و دو، صنایع غذایی بهاران، شهرک ماشین صالحآباد و بیش از ۱۳ هزار بهرهبردار نیروهای فعال در عرصه کشاورزی بوده که یک پتانسیل و ظرفیت بزرگ برای اشتغال و فرصت شغلی برای هم استانیها میتواند باشد که این فرصت اشتغال را نباید با بکارگیری اتباع غیر مجاز از آنان بگیریم.
ناظمی افزود: از شهروندان شهرستان بهار درخواست داریم در صورت مشاهده موارد اتباع غیر مجاز و بکارگیری این افراد توسط کارفرمایان متخلف را حتما گزارش دهند.