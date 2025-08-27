به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: ما در پنجمین سال خشکسالی به سر می‌بریم در موضوع آبرسانی با سه مولفه رو‌به‌رو هستیم که نخست مولفه تأمین (منابع سطحی و چاه) دوم مولفه توزیع و در نهایت مولفه مصرف است که امسال رویکرد شرکت آب و فاضلاب استان تهران و رویکرد وزارت نیرو اولویت با مدیریت مصرف است.

وی ادامه داد: امروز ما یک پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف در استان تهران داریم که با حضور وزیر نیرو آغاز خواهد شد همچنین هموطنان می‌توانند با ارتباط با شماره ۱۲۲ و سپس بعداز هماهنگی با آنان لوازم کاهنده را نصب کنند و هزینه این لوازم به صورت اقساط ۱۲ ماهه در قبوض پرداختی آنان لحاظ می‌شود؛ و نصب این لوازم کاهنده رایگان است.

اردکانی گفت: با نصب لوازم کاهنده حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌شود، خوشبختانه با همراهی مردم تا حدود ۱۰ درصد ما نسبت به سال گذشته مدیریت مصرف داشته ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران افزود: الگوی مصرف آب برای هر شهروند تهرانی به طور متوسط ۱۳۰ لیتر در شبانه روز تعریف شده است که چیزی بالغ بر اینکه ۷۰ درصد هموطنان خارج از الگو بیشتر مصرف می‌کنند.