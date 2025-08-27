به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اجلاسیه اساتید و سرمربیان شبکه تربیتی صالحین استان، دیروز با حضور فرمانده سپاه کربلا، در مجتمع هفت‌تیر رامسر برگزار شد.

سردار سیاوش مسلمی در این مراسم با اشاره به شرایط جهانی و تحولات منطقه‌ای تأکید کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ انسجام ملی است؛ همان کلیدواژه‌ای که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید کرده‌اند و رمز اصلی عبور ملت ایران از همه بحران‌ها و تهدید‌ها بوده است.

فرمانده سپاه کربلا با بیان اینکه تمدن غرب امروز در سیطره ایالات متحده قرار دارد و رژیم صهیونیستی چیزی جز پیمانکار منطقه‌ای آمریکا نیست، افزود: نظریه وابستگی که در ادبیات سیاسی غرب مطرح می‌شود، کشور‌ها را به این نتیجه می‌رساند که برای بقا ناچار به پیروی از آمریکا هستند، در حالی که نتیجه این سیاست جز بحران‌آفرینی و جنگ‌افروزی نبوده است. نمونه تاریخی آن در دوران پهلوی دیده شد که آمریکا بدون اجازه رژیم وقت از تجهیزات نظامی ایران در جنگ ویتنام استفاده می‌کرد و این نشانه آشکار سلطه‌پذیری و بی‌اختیاری آن حکومت بود.

فرمانده سپاه کربلا سپس به جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی پرداخت و تصریح کرد: هدف این نبرد چیزی جز تجزیه ایران نبود. دشمنان با همه توان آمدند تا انسجام ملت ما را بشکنند، اما فرماندهی و راهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، اتحاد مردم و جانفشانی نیرو‌های مسلح نقشه آنان را در همان آغاز ناکام گذاشت.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز دولت‌های غربی خود اذعان می‌کنند که رژیم صهیونیستی در شدیدترین وضعیت انزوای سیاسی و اجتماعی تاریخش قرار دارد. شکست در جنگ ۱۲ روزه، حلقه دیگری از روند افول این رژیم بود، اما از آنجا که نتوانستند به اهداف خود برسند، این‌بار با ایجاد دو قطبی‌های مصنوعی می‌خواهند وحدت ملت ایران را خدشه‌دار کنند.

سردار مسلمی با هشدار نسبت به ابعاد این رویارویی افزود: امروز دیگر سخن از یک جنگ محدود یا منازعه دو کشور نیست؛ بلکه مصافی تمدنی در جریان است. تمام تمدن غرب در برابر تمدن اسلامی ایستاده است و در چنین شرایطی حتی کوچک‌ترین تأثیرپذیری از فرهنگ غربی در رفتار و سخنان برخی مسئولان می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی ادامه داد: تنها راه استقامت در این مصاف تاریخی، حفظ هویت انقلاب اسلامی و پاسداری از انسجام ملی است.

فرمانده سپاه کربلا در ادامه به ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان اشاره کرد و گفت: شبکه تربیتی صالحین بزرگ‌ترین ظرفیت ما برای امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی است. امروز مسئولیت حلقه‌های تربیتی بسیج سنگین‌تر از گذشته است و باید با استفاده از اساتید و سرمربیان مجرب، زمینه تربیت بسیجی تراز انقلاب اسلامی را فراهم کنند؛ بسیجی‌ای که با فکر و اندیشه انقلابی، آماده دفاع از ارزش‌ها و مقابله با هجمه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.

وی با بیان اینکه شبکه تربیتی صالحین باید در دل محلات و پایگاه‌ها زمینه‌ساز انسجام و امیدآفرینی باشد، تصریح کرد: مربیان صالحین موظف‌اند طبق رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، گسترش اتحاد و انسجام ملی را به‌ویژه در میان نسل جوان در دستور کار خود قرار دهند.

سردار مسلمی افزود: مدرسه، خانواده و مسجد سه ضلع اصلی تربیت‌اند و مسجد به‌عنوان مرجع تعلیم و تربیت، مهم‌ترین عامل اتحاد مردم است و مربیان صالحین با استفاده از ظرفیت مساجد می‌توانند فتنه‌های دشمنان را خنثی کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت طرح‌های نوین اجتماعی افزود: عبور از بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی دفاعی تنها با شبکه‌سازی و جبهه‌سازی نیرو‌های انقلابی امکان‌پذیر است. در این میان طرح محله مهدوی الگوی موفقی است که مردم را به محور اصلی حل مشکلات بدل می‌سازد. در این مدل، با همراهی امام محله و مسجد، مسائل از پایین به بالا شناسایی و رفع می‌شود و همین امر انسجام اجتماعی را تقویت و حکمرانی مردمی و اسلامی را عینیت می‌بخشد.

سردار مسلمی در پایان تأکید کرد: امروز ملت ایران با اتکا به ایمان، هویت انقلابی و وحدت ملی از همه آزمون‌ها سربلند بیرون خواهد آمد. آینده منطقه و حتی آینده تمدنی بشر در گرو همین بیداری و مقاومت ملت‌های مسلمان است و ما مطمئن هستیم که این مسیر روشن با همدلی و امید مردم ادامه خواهد یافت.