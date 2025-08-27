به گزارش خ برگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در نهمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان، نمایندگان کشورمان در تراپ نوجوانان و جوانان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تراپ نوجوانان شایان فرودی با ۱۰۶ امتیاز پس از تیراندازی از هند بر سکوی دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت؛ به این ترتیب تعداد مدال‌های کاروان تیراندازی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به عدد ۱۲ رسید.

همچنین امیر محمدیان نیز در رده سنی جوانان با ۱۰۰ امتیاز در رده بیست و یکم ایستاد. هدایت تیم را علی افسری بر عهده دارد.

نتایج نمایندگان کشورمان در پایان پنج راند به شرح زیر است:

امیر محمدیان (جوانان)

راند اول: ۲۱ امتیاز

راند دوم: ۲۲ امتیاز

راند سوم: ۲۱ امتیاز

راند چهارم: ۱۸ امتیاز

راند پنجم: ۱۸ امتیاز

شایان فرودی (نوجوانان)

راند اول: ۲۲ امتیاز

راند دوم: ۲۰ امتیاز

راند سوم: ۱۸ امتیاز

راند چهارم:۲۵ امتیاز

راند پنجم: ۲۱ امتیاز

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، پنج نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۲ مدال کسب کرده است.