به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آخوندی، کارشناس هواشناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، افزود: با نفوذ زبانه‌های پرفشار و جریانات شمالی، وزش باد‌ها به ویژه در شهر‌های کوهین، تاکستان و بویین‌زهرا نسبتاً شدید خواهد بود.

آخوندی همچنین به احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات شمالی استان اشاره کرد و گفت: در مناطقی مانند سیردان، معلم کلایه و کوهین، پدیده بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی حداقل دمای هوای آبگرم را در بامداد امروز ۱۷ درجه اعلام کرد.