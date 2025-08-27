پخش زنده
کارشناس هواشناسی از پایداری وضعیت جوی و آسمان آفتابی در سطح استان طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آخوندی، کارشناس هواشناسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، افزود: با نفوذ زبانههای پرفشار و جریانات شمالی، وزش بادها به ویژه در شهرهای کوهین، تاکستان و بویینزهرا نسبتاً شدید خواهد بود.
آخوندی همچنین به احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات شمالی استان اشاره کرد و گفت: در مناطقی مانند سیردان، معلم کلایه و کوهین، پدیده بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی حداقل دمای هوای آبگرم را در بامداد امروز ۱۷ درجه اعلام کرد.