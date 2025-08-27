به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی گفت: براساس برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ایجاد بستر ارجاع الکترونیک در سامانه پرونده الکترونیک به استناد بند‌هایی از قانون توسعه پنج ساله ششم کشور تکالیف قانونی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور محسوب می‌شود دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف هستند بر بستر سرویس دیتاس وزارت بهداشت نسبت به فعالسازی نظام ارجاع، نوبت دهی و پسخوراند اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در این طرح بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت و پزشکان خانواده روستایی در صورت نیاز به دریافت خدمات درمانی تخصصی و با تشخیص پزشک موجود در مرکز به سطح ۲، یعنی مراکز تخصصی و بیمارستان‌های دانشگاه ارجاع داده می‌شود، افزود: بیمار با دریافت کد رهگیری بیمه به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه مراجعه می‌کنند و دیگر نیازی به دریافت فرم ارجاع به صورت کاغذی ندارد.

دکتر شریفی می‌گوید: ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی به بیماران با تعرفه دولتی، ثبت سابقه الکترونیکی بیمار و جلوگیری از مراجعه به پزشکان متعدد، از مزایای طرح نظام ارجاع الکترونیک است که در گام نخست از مراکز خدمات جامع سلامت زیر پوشش برنامه بیمه روستایی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: در سطح یک ارائه خدمات از سوی پزشک خانواده یا تیم سلامت، در سطح ۲ ارائه خدمات تخصصی سرپایی یا بستری و سطح ۳ شامل خدمات فوق تخصصی سرپایی یا بستری انجام می‌شود که بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع کننده قرار می‌گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه ۲۶ شهرستان زیر پوشش این دانشگاه موفق به ثبت ارجاع و دریافت نوبت الکترونیک شده‌اند، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون با انجام بررسی‌ها و پیگیری‌های مستمر و آزمایش‌های متعدد، چرخه ارجاع الکترونیک شامل ثبت ویزیت و ارجاع الکترونیک بیماران از سامانه سطح یک مرکز خدمات جامع سلامت (سامانه سیب) به سطح دو (کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی) با دریافت نوبت الکترونیک، پذیرش بیمار در نرم افزار بیمارستان، ارجاع به پزشک متخصص، ثبت ویزیت و ارسال پسخوراند به پزشک سطح یک در این دانشگاه انجام شد و به مرحله اجرایی رسید.