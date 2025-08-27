پخش زنده
مرمت و بهسازی مسجد جامع بافق، باهدف حفظ ارزشهای معماری و ارتقای ایمنی آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی استان یزد، پروژه عملیات مرمت و بهسازی مسجد جامع بافق، شامل مرمت پلههای ورودی به زیرزمین، ترمیم جدارههای فرسوده، ساماندهی سیستم برق شامل کابلها و تابلو برق، بازسازی اندود گچی داخلی، ورودی محوطه مسجد و بخشهای تزئینی مانند شرفی، همچنین احیای نمای آجری بیرونی است.
این اقدامات با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق و همکاری دستگاههای ذیربط انجام میشود تا پس از اتمام، فضایی ایمن و هماهنگ با اصالت تاریخی این مسجد برای استفاده نمازگزاران و زائران فراهم شود.
مسجد جامع بافق از مساجد دوره صفوی است که در دو قسمت تابستانه و زمستانه با شبستان و بادگیرهای بزرگ و هشتی بزرگ ساختهشده است. در وسط صحن مسجد گودال باغچهای سرسبز دیده میشود که درختانی از خرما در وسط و هجرههایی در اطراف آن قرار دارد. این گودال باغچه در گذشته با کاربری مدرسه علمیه مورد استفاده قرار میگرفته است و در حال حاضر نیز به عنوان مدرسه قرآنی به حیات خود ادامه میدهد.
این مسجد دارای سه بادگیر تاریخی و مرتفع است. قدمت مسجد و مدرسه علمیه به دوره قاجاریه میرسد و در سال ۱۳۷۵ با شماره ثبتی ۱۸۲۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و به عنوان یکی از آثار ارزشمند معماری سنتی منطقه، ازجمله ظرفیتهای مهم گردشگری مذهبی این شهرستان محسوب میشود.