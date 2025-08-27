پخش زنده
امروز: -
یک همت در قالب اوراق مرابحه برای اجرای ۳۴۰ طرح عمرانی و زیربنایی به حساب خزانه معین خراسان جنوبی واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی گفت: این اعتبار در روزهای اخیر به حساب خزانه معین استان واریز شده که معادل حدود ۲۵ درصد تخصیص ابلاغ اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان بوده و تاکنون تنها به خراسان جنوبی اختصاص یافته است.
بهدانی با تأکید بر اینکه تأمین اعتبارات برای طرحها در کشور فرآیندی پیچیده و نیازمند پیگیریهای مستمر و مستند است، افزود: این موفقیت گام ارزشمندی در کاهش فاصله میان اعتبارات مصوب و تخصیصیافته و نیز شتاببخشی به تکمیل طرحهای نیمهتمام استان به شمار میرود.
وی گفت: اعتبارات اختصاص یافته در حوزههای زیرساختی، بهداشتی و درمانی، تأمین و انتقال آب، برق، راههای روستایی، خدمات عمومی و توسعه روستایی و شهری هزینه خواهد شد و اجرای این طرحها نقش مهمی در افزایش رفاه مردم، ارتقای شاخصهای توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی افزود: دستگاههای اجرایی استان موظفند علاوه بر تسریع در جذب و هزینهکرد منابع مالی اوراق اسلامی در زمان مقرر، نظارت لازم برای اجرای باکیفیت طرحها را نیز اعمال کنند.
بهدانی با اشاره به استفاده از اوراق مرابحه به عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی در بازار اسلامی افزود: خراسان جنوبی نخستین استانی است که در چارچوب بند «ب» تبصره (۲) قانون بودجه امسال توانسته از ظرفیت اوراق مالی اسلامی (مرابحه) استفاده کند و این اعتبار ویژه را به طرحهای عمرانی و زیربنایی خود اختصاص دهد.