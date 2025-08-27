سرپرست شرکت گاز استان زنجان از افتتاح طرح‌های گازرسانی به ۴۳ واحد صنعتی- تولیدی در هفته دولت خبر داد و گفت: برای این طرح‌ها بیش از ۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان اعتبار؛ هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود صابری فر افزود: با افتتاح طرح‌های گازرسانی به ۴۳ واحد صنعتی؛ شاهد بهره مندی ۲ هزار و ۷۷۴ واحد صنعتی- تولیدی استان از نعمت گاز طبیعی هستیم.

وی با اشاره به بررسی عملکرد کلی شاخص‌های اجرایی گازرسانی شرکت گاز استان زنجان در حوزه مشترکان صنعتی و تجاری از آغاز به کار دولت چهاردهم تا پایان تیر ماه امسال؛ اضافه کرد: تعداد مصرف کنندگان گاز صنعتی؛ تا پایان تیر سال گذشته؛ معادل ۲ هزار و ۶۹۵ مصرف کننده بوده است که بیانگر افزایش ۳ درصدی در یک سال اخیر است.

سرپرست شرکت گاز استان زنجان با تأکید بر اینکه گسترش شبکه گازرسانی و ارائه خدمات پایدار از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، از ارتقای چشمگیر عملکرد صنعت گاز در استان زنجان خبر داد.

صابری فر افزود: هم اکنون استان زنجان دارای ۴۲۹ هزار و ۵۷۷ مشترک جزء و همچنین یک هزار و ۲۵۴ مشترک عمده و فوق‌عمده است که از خدمات گازرسانی بهره‌مند می‌شوند.

وی؛ با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف این شرکت، ارائه خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک؛ با هدف تأمین رفاه، اطمینان خاطر و رضایت روزافزون مشترکین گاز استان است؛ از اتصال ۱۴ شهرک صنعتی استان به شبکه گاز کشور خبر داد و تصریح کرد: شرکت‌های صنعتی بزرگ و فعال خارج از شهرک‌های صنعتی نیز از انرژی گاز استفاده می‌کنند و تجهیز این شهرک‌ها به این حامل انرژی، گامی مهم و اساسی برای توسعه صنایع مختلف در استان زنجان است.

سرپرست شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان دارای ۳ ناحیه صنعتی فعّال به نام‌های ناحیه صنعتی ایجرود، طارم و ناحیه صنعتی کارگاهی ظریفان است که هر سه از نعمت گاز بهره‌مند هستند؛ ادامه داد: همچنین ۳ محور صنعتی ذاکر – بناب، روی و نورین نیز از خدمات گازرسانی بهره‌مند هستند.

صابری فر تصریح کرد: بهره‌مندی صنایع عمده استان از نعمت گاز طبیعی؛ از جمله نیروگاه ۳ و ۴ نقطه عطفی در توسعه زیرساختی در بخش صنعت و فراهم کردن اشتغال و رفاه بیشتر برای هم استانی‌های عزیز است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه گازرسانی و تأمین پایدار گاز صنایع، این اقدام را گامی مهم در جهت تحقق صنعت سبز عنوان کرد و اظهار داشت: استفاده از گاز طبیعی علاوه بر تأمین انرژی مطمئن برای واحد‌های صنعتی، نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از قطع درختان و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای دارد.

سرپرست شرکت گاز استان زنجان همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از انرژی‌های مقرون‌به‌صرفه همچون انرژی خورشیدی در راستای تأمین نیاز روستا‌های باقی‌مانده و حمایت از صنایع استان خبر داد.