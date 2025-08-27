به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بیست و هفتمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور گرامیداشت هفته دولت و در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان از صبح دیروز سه‌شنبه چهارم شهریور ماه به میزبانی کردستان و در شهرستان سقز از توابع این استان آغاز به کار کرد.

آیین افتتاحیه‌ای رقابت‌ها عصر دیروز با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و با رژه تیم‌های حاضر در مسابقات برگزار شد.

فرزاد خاکی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان، جمعی از پیشکسوتان بوکس استان، فرماندار ویژه سقز، مسئول حراست ورزش و جوانان استان، رییس و اعضای شورای این شهر، سرپرست ورزش و جوانان سقز، رییس هیات بوکس استان و شهرستان سقز و جمعی دیگر از مسئولین شهرستانی در آیین افتتاحیه این مسابقات حضور پیدا کردند.

رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان با حضور ۱۳۵ بوکسور به نمایندگی از تمامی استان‌های سراسر کشور در هفت وزن مختلف برگزار می‌شود.