نمایشگاه طراحی پوستر «ایران من» به مناسبت هفته دولت در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه طراحی پوستر «ایران من» به مناسبت هفته دولت از سه‌شنبه چهارم شهریور در نگارخانه‌های مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی زیرمجموعه بنیاد رودکی افتتاح شد.

این نمایشگاه با همکاری فرهنگسرای نیاوران با موضوع «ساخت ایران و سرمایه‌گذاری برای تولید ملی» برگزار شده و مجموعه‌ای از پوستر‌های منتخب گرافیکی با محوریت ایران و هویت ملی را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

نمایشگاه «ایران من» با مدیریت اشکان قازانچایی برگزار شده و شامل ۸۰ پوستر از طراحان گرافیک است. طراحی پوستر این رویداد از طراحی زینب علی‌عسگر الهام گرفته شده است.

هدف این رویداد بازنمایی جلوه‌هایی از اصالت، شکوه و ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدی کشور با زبان گرافیک و هنر‌های تجسمی است.

نمایشگاه «ایران من» تا چهاردهم شهریورماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۹ در نگارخانه‌های برج آزادی ادامه دارد و بازدید برای عموم آزاد است.