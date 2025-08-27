به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بمناسبت فرارسیدن روز پزشک از تعدادی از پزشکان جهادی استان تجلیل شد.

در این مراسم که به همت پایگاه بسیج جامعه پزشکی بعثت ستاد مرکزی دانشگاه و با حضور سردار غلامحسین محمدی اصل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه، حجت الاسلام لطیفی، مسئول نهاد رهبری، دکتر بهنام مولائی، معاون فرهنگی و دانشجویی، رئیس بسیج جامعه پزشکی و بسیج سازندگی استان و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و پزشکان برگزار شد از زحمات و تلاش‌های پزشکان جهادی استان در خدمت رسانی بهداشتی و درمانی تجلیل شد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان همچنین در این مراسم از دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بمناسبت روز پزشک تجلیل کرد.

تجلیل از فرمانده پایگاه بسیج جامعه پزشکی بعثت ستاد مرکزی دانشگاه، مدیران کانون‌های بسیج دانشگاه، بیمارستان‌های امام خمینی (ره) اردبیل و سبلان تامین اجتماعی و تعدادی از جهادگران عرصه بهداشت و درمان از دیگر بخش‌های این برنامه بود.