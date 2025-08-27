پخش زنده
وزارت نیرو در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم با احداث ۲۴۵۵ مگاوات نیروگاه حرارتی، افزایش ۷۱ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرها و اجرای ۱۵۷ پروژه حیاتی شبکه برق، بخشی از اهداف چهارساله خود برای جبران ناترازی و تأمین برق پایدار را محقق کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام وزارت نیرو، بر اساس برنامههای دولت چهاردهم احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، توسعه شبکه انتقال و توزیع، نصب بیش از پنج میلیون کنتور هوشمند و اصلاحات اقتصادی در زنجیره تولید، انتقال و مصرف از اولویتهای چهار ساله وزارت نیرو تعیین شد.
در حوزه حرارتی، وزارت نیرو در سال نخست توانست ۲۴۵۵ مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کند، ۱۹۸ مگاوات نیروگاه پراکنده به بهرهبرداری برساند و ۱۴۲۰ مگاوات از واحدهای موجود را ارتقا دهد. همچنین تعمیرات اساسی ۱۰۲ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی به اجرا درآمد.
در بخش تجدیدپذیرها، با افزایش ۶۰۰ درصدی صدور مجوزها، ۷۲۰ مگاوات نیروگاه جدید به مدار آمد و ظرفیت این بخش ۷۱ درصد افزایش یافت؛ به این ترتیب ظرفیت پروژههای در حال احداث از ۴۰ هزار مگاوات فراتر رفت.
وزارت نیرو همچنین با اجرای ۱۵۷ پروژه حیاتی در شبکه برق، بهرهبرداری از ۱۰۵۰ کیلومتر خطوط جدید و ۳۵۰۰ مگاولتآمپر پست و نصب یکمیلیون و ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند، کاهش ۳ هزار مگاواتی پیک مصرف را رقم زد.
به گفته این وزارتخانه، تسریع در توسعه نیروگاهها، هوشمندسازی مصرف، جلب سرمایهگذاری و بهینهسازی شبکه از برنامههای کوتاهمدت و تأمین برق پایدار، پاک و مقرونبهصرفه، ایجاد بازار رقابتی ملی و اتصال فراسرزمینی انرژی از اهداف بلندمدت دولت چهاردهم در بخش برق است.