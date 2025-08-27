همزمان با هفته دولت بهره‌برداری و کلنگ‌زنی ۱۳ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان چابهار آغاز شد که اجرای این طرح‌ها گامی مهم در مسیر توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهردار چابهار گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های آسفالت معابر، احداث پارک، پیاده‌روسازی، دیواره‌سازی مسیل رودخانه و جدول‌گذاری اجرا شده و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان، نقش مؤثری در بهبود چهره شهر و ارتقای خدمات شهری دارند.

درویش بلوچ‌نیا افزود: یکی از اولویت‌های مدیریت شهری اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و بهداشتی است و طرح خط انتقال پساب نمونه‌ای بارز از تعهد شهرداری به توسعه پایدار، صرفه‌جویی منابع آبی و توسعه فضای سبز محسوب می‌شود.

شهردار چابهار تصریح کرد: این طرح نماد رویکرد آینده‌نگر مدیریت شهری است و می‌تواند به ارتقای سلامت عمومی و توسعه فضای سبز کمک کند.