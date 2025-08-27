پخش زنده
در مراسم روز ملی صنعت و معدن، چهار واحد صنعتی و معدنی از استان قزوین در میان ۷۹ واحد برتر کشور خوش درخشیدند و عنوان واحد نمونه ملی را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محسن رستمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در مراسم روز ملی صنعت و معدن که با حضور رییس جمهور و وزیر صنعت و مقامات عالیرتبه کشوری برگزار شد، ۷۹ واحد صنعتی و معدنی برتر کشور معرفی شدند که چهار واحد شاخص از استان قزوین در جمع برگزیدگان ملی قرار گرفتند.
وی افزود: شرکتهای «پاکان بهشو»، «پارس حیان»، «توسعه فنافزار توسن» و «نفیس نخ» بهعنوان نمایندگان شایسته استان قزوین در سطح ملی موفق به کسب عنوان واحد نمونه شدند و این افتخار بزرگ برای خانواده صنعت، معدن و تجارت قزوین به ثبت رسید.
رستمی تصریح کرد: دستیابی به این عناوین نشاندهنده ظرفیتهای بالای قزوین در حوزه تولید و صنعت است و بیانگر آن است که فعالان اقتصادی این استان توانستهاند در شرایط سخت اقتصادی نیز مسیر رشد و نوآوری را با قدرت ادامه دهند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: استان قزوین با برخورداری از زیرساختهای صنعتی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، همواره از قطبهای مهم تولید در کشور بوده و حضور چهار واحد نمونه ملی از این استان، تأییدی بر جایگاه ویژه قزوین در نقشه صنعتی و معدنی ایران است.
وی تأکید کرد: سازمان صمت استان تلاش میکند با حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید، زمینههای توسعه و افزایش سهم استان در تولید ملی را بیش از گذشته فراهم کند و این مسیر تنها با همدلی و همراهی همه بخشهای دولتی و خصوصی ادامه خواهد یافت.