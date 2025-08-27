به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت هفته دولت و برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانوارنشستی با فرماندار بوکان برای بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برگزار و دغدغه‌های بانوان مطرح و پیشنهاد‌های عملی برای توسعه کسب‌وکار‌های خانگی و کارآفرینی در شهرستان ارائه شد.

فرماندار بوکان در این نشست گفت: برای توسعه فرصت‌های اقتصادی برای زنان سرپرست خانوار، مقرر شده است که با پیگیری شورای شهر از طریق شهرداری بخشی از پارک بانوان به عنوان محل دائمی غرفه‌های عرضه کالا برای این بانوان اختصاص یابد. این طرح با هدف ایجاد بازارچه‌های خود اتکائی و دائمی برای عرضه محصولات زنان کارآفرین و سرپرست خانوار در دست اقدام است و به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

در ادامه صنعتی با اشاره به اهمیت نقش بانوان بعد از انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف توسعه اجتماعی و اقتصادی، گفت: دولت و نهاد‌های اجرایی می‌توانند به عنوان حامیان بانوان کارآفرین و فعال در عرصه‌های مختلف اقتصادی عمل کنند.

وی افزود:این حمایت‌ها می‌تواند از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی، آموزش‌های تخصصی، و رفع موانع اداری و قانونی باشد. زنان در تمام عرصه‌ها توانسته‌اند ثابت کنند که می‌توانند در کنار مردان، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند.

فرمانداربوکان اظهار داشت: امروزه زنان با ابتکار و پشتکار خود در زمینه‌های مختلف کسب‌وکار موفق عمل کرده‌اند و مسئولین موظفند با ارائه تسهیلات و امکانات، از این روند حمایت نمایند تا زنان در تمامی مراحل کار و کسب خود بتوانند با موفقیت پیش بروند.



در ادامه، بانوان حاضر از چالش‌های موجود ورزشی، اقتصادی و راه‌اندازی گسترش کسب‌وکار‌های خانگی و محلی خود سخن گفتند و بر لزوم حمایت‌های بیشتر از این کسب‌وکار‌ها علی الخصوص در بخش مدیریت شهری تأکید کردند. تقویت مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای بانوان و ارائه مشاوره‌های اقتصادی از جانب نهاد‌های دولتی و خصوصی، برای توانمندسازی زنان، توسعه فضای کارآفرینی و تشویق بانوان به مشارکت در صنایع دستی با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

فرماندار شهرستان ضمن تاکید به معاونت‌های فرمانداری برای دسته بندی مطالبات و پیشنهادات از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تا به‌طور جدی‌تر به مسائل و مشکلات بانوان توجه و از ظرفیت‌های ارزشمند موجود در راستای توسعه شهرستان بهره‌برداری نمایند.