استاندار آذربایجانغربی با اشاره به نقش بی بدیل سپاه پاسداران در تامین امنیت پایدار منطقه بر لزوم همکاری و همافزایی همه نهادها و دستگاهها برای توسعه و آبادانی استان تأکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجانغربی در دیدار با فرماندهان و قرار گاه حمزه سیدالشهدا (ع) و سپاه شهدای استان ، این نهاد را ستون خیمه انقلاب اسلامی دانست و بر لزوم همافزایی همه دستگاهها برای توسعه استان و تحقق اهداف دولت «وفاق ملی» تأکید کرد.
رضا رحمانی با قدردانی از تلاشهای رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه و فرمانده این قرارگاه سردار سرتیپ پاسدار امان الله گشتاسبی آنان را تأمینکنندگان اصلی امنیت پایدار مردمی در شمالغرب کشور توصیف کرد.
وی با بیان اینکه «آذربایجانغربی فرصتی بینظیر برای خدمتگزاری است»، اظهار داشت: این استان با دارا بودن ظرفیتهای گوناگون، توان تبدیل شدن به استانی پیشرو در کشور را دارد.
رحمانی اولویتهای اصلی برنامههای توسعهای استان را سرمایهگذاری در مرزها، اجرای طرحهای احیای دریاچه ارومیه و بهرهمندی مرزنشینان از فرصتهای اقتصادی عنوان کرد و افزود: در حوزههای تولید، صنعت، معدن و کشاورزی برنامههای بلندمدت و میانمدت در دستور کار قرار گرفته و تحقق این اهداف نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی است.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه این دیدار با رویکرد سازنده، بر اهمیت همکاری و همافزایی نیروهای مسلح و دولت برای توسعه و آبادانی استان تأکید کرد و گفت: این تعامل میتواند بستری مناسب برای خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم شریف آذربایجانغربی فراهم آورد.